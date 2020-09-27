برامج متاحة للدبلومات المتوسطة بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد للحصول على البكالوريوس - الليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.
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كما نوه مركز التعليم المدمج إلى أن موعد اختبار القبول يوم السبت الموافق 10 من أكتوبر بالبرامج التالية:
1- كلية التجارة
برنامج علوم الأعمال إدارة الأعمال - المحاسبة - التأمين
2- كلية التربية للطفولة المبكرة
برنامج إعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة
برنامج إعداد معلمى التربية الخاصة
3- كلية الآداب
برنامج الترجمة باللغة الإنجليزية - علم النفس - الدراسات التاريخية وحضارات العالم - علم الاجتماع التطبيقى.
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4- كلية دار العلوم
برنامج اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
وللحصول على المعلومات والاستعلام يجب الدخول على الرابط الآتى:
www.ou.cu.edu.eg