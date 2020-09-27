برامج متاحة للدبلومات المتوسطة بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد للحصول على البكالوريوس - الليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.



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كما نوه مركز التعليم المدمج إلى أن موعد اختبار القبول يوم السبت الموافق 10 من أكتوبر بالبرامج التالية:

1- كلية التجارة



برنامج علوم الأعمال إدارة الأعمال - المحاسبة - التأمين

2- كلية التربية للطفولة المبكرة



برنامج إعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة

برنامج إعداد معلمى التربية الخاصة

3- كلية الآداب



برنامج الترجمة باللغة الإنجليزية - علم النفس - الدراسات التاريخية وحضارات العالم - علم الاجتماع التطبيقى.

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4- كلية دار العلوم



برنامج اللغة العربية والثقافة الإسلامية.



وللحصول على المعلومات والاستعلام يجب الدخول على الرابط الآتى:

www.ou.cu.edu.eg

وانتهت جامعة القاهرة من امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2020 والتي بدأت يوم السبت 29 أغسطس الماضي واستمرت حتى 15 سبتمبر الجاري، والتي أداها نحو 6687 طالب وطالبة من المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة، حيث شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أي معوقات تؤثر على سيرها.









وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وإن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.









وأضاف أنه جار تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.