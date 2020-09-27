ياسمين فؤاد: تنفيذ 36 مشروعاً للتوافق البيئي في القاهرة الكبرى بتكلفة 328 مليون دولار.. فيديو

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ما يشهده العالم اليوم من تغييرات سريعة لتحقيق التنمية المستدامة والتى تعمل على النمو الاقتصادى والنفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتة إلى أن هناك مصطلحات جديدة تحفز على النمو الأخضر.





وأضافت وزيرة البيئة،في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات البترولية فى مسطرد، أنه يتم تمويل المشروع الضخم ووضعت البنوك فى اواخر 2019 شرطًا يتمثل في مراعاة بعد تغير المناخ وخفض الانبعاثات لتمويل المشروع البيئى وفقًا للمعايير البيئية الوطنية والعالمية والتى تعمل على الحد على التلوث والحفاظ على البيئة وهو ما يسير على مسارين مختلفين، ويتم ذلك ضمن رؤية مصر 2030.





وأكدت أن الدعم غير المحدود من الدولة المصرية أدى لتضاعف الاهتمام بقضايا البيئة لمواجهة تدهور موارد الطبيعية والحد من التلوث والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع الوعى البيئى لكافة الفئات والتوجه للتنمية الاقتصادية الخضراء.





وتابعت: عملنا على التكامل بين الطاقة والصناعة والبيئة والذى يعد تحديًا كبيرًا مما يضغط على الموارد الطبيعية ويستنزفها، لذلك نعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية ونفذنا 138 مشروعًا للتوافق البيئى وتم عمل 36 مشروع فى القاهرة الكبرى بتكلفة 328 مليون دولار.



