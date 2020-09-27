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سيارات

رينو تطلق أركانا 2021 للسوق الأوروبية.. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:00 م
كريم عاطف

أعلنت شركة رينو لصناعة السيارات الفرنسية عن سيارته المنتظرة الـ SUV الكوبيه أركانا، والتى يأتى تصميمها على قاعدة نموذج معدّل من السيارة الروسية Kaptur التي تعدّ طرازًا أكبر من السيارة الأوروبية Captur


وأوضحت شركة رينو ان السيارة الـ SUV الكوبيه أركانا الجديدة، تعتبر من نوعية الـ SUV صغيرة الحجم، وكما أنّ تصميمها سيختلف من كل منطقة سيتم إطلاقها فيها، أي أنّها سوف تكون بتصميم مختلف في كل سوق، وها هو أولها السوق الأوروبية.


وتاتى السيارة أركانا الـ SUV الكوبيه بخط سقف
بتصميم الكوبيه، ومرايات جانبية ذات تصميم
انسيابي وبجنوط مقاس 19 بوصة، ومصابيح LED أمامية على شكل حرف C وشريط LED خلفي مع فتحات عادم مزدوجة .


الجدير بالذكر ان الشركة الفرنسية كانت قد طرحت نفس الطراز أركانا من قبل كموديل 2019 ، وكانت روسيا أولى دول العالم التي تستقبل انتاج السيارة في عام 2019 مع انتقال المبيعات لآسيا ثم مناطق أخرى في العالم .


وقالت وقتها الشركة الفرنسية رينو إن تصميم السيارة سيتغير ويتكيف مع التفضيلات المحلية للمشترين مما يعني أن أركانا ستأتي بمواصفات مختلفة في التصميم والامكانيات حسب السوق التي تباع فيه.



وحتى الآن لم تعلن شركة رينو عن المواصفات الكاملة للطراز الجديد موديل 2021 او حتى طرح أسعار
أولية له. 

رينو تطلق أركانا 2021 للسوق الأوروبية.. صور
رينو تطلق أركانا 2021 للسوق الأوروبية.. صور
رينو تطلق أركانا 2021 للسوق الأوروبية.. صور
رينو تطلق أركانا 2021 للسوق الأوروبية.. صور
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