الحريري يكشف حقيقة توليه منصب رئيس الحكومة مجددًا

أفادت وسائل إعلام لبنانية وعربية، بأن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، أعلن نفيه القاطع لإمكانية ترشحه لرئاسة الحكومةالجديدة وذلك بعد ما منيت جهود تشكيل حكومة أديب بالفشل، رغم تعهدات الأحزاب اللبنانية للرئيس الفرنسي بسرعة تشكيلها.





وأمس، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة وتنحيه عن منصبه.









وكانت القوى السياسية قد تعهدت وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي بتشكيل حكومة بمهمة محددة، مؤلفة من مجموعة مستقلة وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية.





كما جاء في التعهد إن مهلة تشكيل الحكومة ستكون في أقصاها أسبوعان إلا أن مساعي التشكيل راوحت مكانها مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلًا بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان، نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.





ومن شأن اعتذار أديب عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، أن يُدخل لبنان في حالة جديدة من التوتر السياسي.









وذكرت وسائل إعلام متفرقة إن ، أديب سيعود لاستكمال عمله الدبلوماسي في برلين.



