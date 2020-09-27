AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحريري يكشف حقيقة توليه منصب رئيس الحكومة مجددًا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:11 م
الحريري
الحريري
Advertisements
محمد علي
أفادت وسائل إعلام لبنانية وعربية، بأن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، أعلن نفيه القاطع لإمكانية  ترشحه لرئاسة الحكومةالجديدة وذلك بعد ما منيت جهود تشكيل حكومة أديب بالفشل، رغم تعهدات الأحزاب اللبنانية للرئيس الفرنسي بسرعة تشكيلها.

وأمس، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة وتنحيه عن منصبه. 


وكانت القوى السياسية قد تعهدت وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي بتشكيل حكومة بمهمة محددة، مؤلفة من مجموعة مستقلة وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية.

كما جاء في التعهد  إن مهلة تشكيل الحكومة ستكون في أقصاها أسبوعان إلا أن مساعي التشكيل راوحت مكانها مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلًا بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان، نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري. 

ومن شأن اعتذار أديب عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، أن يُدخل لبنان في حالة جديدة من التوتر السياسي.


وذكرت وسائل إعلام متفرقة إن ، أديب سيعود لاستكمال عمله الدبلوماسي في برلين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أقل من 24 ساعة .. سفير على كرسي رئيس الحكومة في لبنان المنكوب .. مهمة ثقيلة في انتظار الدبلوماسي الهادئ مصطفى أديب

لبنان: سباق مع الزمن لتشكيل حكومة جديدة

الحريري: لا توجد حقيبة وزارية مخصصة حصريًا لأي طائفة في لبنان

الصحف اللبنانية: تشكيل حكومة مصطفى أديب يصطدم بشروط الثنائي الشيعي

مصطفى أديب يعلن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

بعد اعتذار أديب عن الحكومة.. محلل سياسي يكشف مصير لبنان خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات فيات fiat 500x اليوم .. صور

مواصفات وسعر فيات fiat 500 اليوم في مصر .. صور

استدعاء محمود الخطيب لسماع أقواله في شكواه ضد مرتضى منصور

مقابل 20 مليون يورو.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم ظهير أياكس

ما حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة ؟.. الإفتاء تجيب

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال بـ الدوري الإسباني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. إيمى سالم بإطلالة تبرز جمالها على إنستجرام.. شاهد

بإطلالة محتشمة .. أمل حجازي تتألق في أحدث ظهور لها

حادث مأساوي شرق إنجلترا .. شجرة تنهي حياة طفلة 6 أعوام أمام أصدقائها