ضبط 100 آيفون مهرب من الإمارات بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 مطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد سعد عبد المطلب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات وتعديلاته وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف محمود محمد سعيد رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب المصريين القادمين من الإمارات يحاول الخروج من صالة الوصول ومعه 3 حقائب وهاندباج، حيث تلاحظ عند مراجعة جواز السفر قصر مدة سفره لمرتين متتاليتين.





وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفى، وتم طلب تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة فقام الراكب بوضع الحقائب الثلاثة علي الجهاز وحاول إخفاء الهاندباج فطلب منه وائل محمد امبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 وضع الهاندباج فتلاحظ لمحمود سعد الدين علي مأمور الفحص القائم بالتفتيش علي الجهاز وجود كميات من التليفونات في الهاندباج.





وبالعرض على الأستاذ أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك قرر تكليف إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 105 هواتف محمول ماركة iPhone داخل الحقيبة.



