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رياضة

المكافآت مغرية .. تفاصيل جديدة في أزمة فايلر مع الأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:36 م
فايلر
فايلر
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عبدالله هشام
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، كواليس جديدة في ملف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي بات على وشك الرحيل عن القلعة الحمراء مطلع شهر أكتوبر القادم. 

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي لن يستطيع الإعلان عن انتهاء علاقته مع فايلر، إلا مطلع شهر أكتوبر وحتى العاشر من نفس الشهر، وكذلك المدرب السويسري لا يستطيع الإعلان عن موقفه، خاصة أن أي طرف سيعلن ذلك سيدفع شرط جزائي 6 شهور".

وأضاف: "الأهلي رفض أن يقود فايلر الفريق في بطولة إفريقيا باتفاق "جنتلمان" وبدون عقد رسمي".

وواصل:" فايلر فوض محاميه ووكلاء أعماله للتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات للحديث حول مستقبله في النادي".

وأكمل:" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أبدى غضبه من فايلر، في ظل عدم جلوسه مع المسئولين لحسم الموقف، وسيكون الرد النهائي يوم الثلاثاء، وسيتم الإعلان عن الموقف كاملا عقب لقاء الترسانة".

وزاد:" فايلر يريد الحصول على مكافآت بطولة الدوري المصري والتي تقدر بنحو 400 ألف دولار، حيث يرغب في الحصول عليها الآن، لكن النادي رفض وأصر على توزيع كل المكافآت عقب نهاية المسابقة".

وأضاف:" فايلر وافق على أن يحصل فايلر على 600 ألف دولار مكافآت بطولة إفريقيا، وهو ما وافق عليه النادي الأهلي".

وتابع: "عرض الأهلي الجديد لفايلر تمديد عقده لمدة شهر، وأن يرحل عقب بطولة إفريقيا، والكرة في ملعب المدرب السويسري الآن، إما أن يوافق أو يرحل نهائيا عقب لقاء الكأس أمام الترسانة".

وأضاف: المكافآت الكبيرة آغرت فايلر، وقد يتم مد التعاقد لمدة شهر، ولكن الخلاف حتى الآن حول موعد إبلاغ النادي بموقفه، حيث يريد الخطيب حسم الأمر قبل سفره إلى سويسرا في أجازة قصيرة.

وأتم: "الأهلي جهز خطاب بفسخ العقد، في حالة إبلاغ المدرب بالرحيل عن النادي، وسيتم توجيه الشكر له، بمبادرة سريعة، من جانب مجلس الإدارة، والأهلي سيحاول تعيين مدرب أجنبي في حالة رحيله".
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