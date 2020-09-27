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أخبار العالم

بإجمالي 103544 حالة.. الكويت تسجل 345 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:31 م
الكويت تسجل 345
الكويت تسجل 345 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت اليوم، الأحد، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 103544 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 601 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية إلى أنعدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8014 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 718 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 94929 حالة.

وحث المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
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