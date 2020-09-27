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رياضة

مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:33 م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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محمد السعيد
أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي. 

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي: 

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: دوهيرتي - إريك داير -  سانشيز - ديفيز.

خط الوسط: داني وينكس - إيميل هويبيرج - لوسيسلو.

خط الهجوم: سون - لوكاس مورا - هاري كين.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الـ 14.

وتراجعت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بداية من شهر أكتوبر المقبل، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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