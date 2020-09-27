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فن

شاهد .. ويزو تنشر سيلفى جديدا على انستجرام

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:47 م
ويزو
ويزو
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قسم الفن
نشرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بويزو، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت بشكل رقيق، وكتبت قائلة: "قد أترك بك أثرًا لطيفًا، هلا ألقيت نظرة علي صفحتي".

وجاءت التعليقات على الصورة من متابعيها على انستجرام، وأحدهم قال: "أنا بحبك والله العظيم يا قمر" وأيضا أحد قال: "منورة يا ويزو".

يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، و أكرم حسني، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت  ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر".
شاهد .. ويزو تنشر سيلفى جديدا على انستجرام
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