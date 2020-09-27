AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مؤلفو الخطة العايمة ينشرون صورة من كواليس الفيلم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:24 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل - محمد نحلة

نشر مؤلفو فيلم الخطة العايمة على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم صورة من كواليس العمل على الفيلم وعلقوا " فيلم الخطة العايمة أول فيلم لينا كتبناه من ٤ سنين وهيخرج للنور يوم ٦ أكتوبر والصورة دي من أول جلسة عمل مع المخرج وأبطال الفيلم".


تدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 


الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.


ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.



يذكر أن أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز مسرحية صباحية مباركة التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاورز كما ينتظروا عرض مسرحية اللوكاندة مع أشرف عبد الباقي. كما قاموا بتأليف الموسمين الخامس والسادس من مسرح مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف عبد الباقي: أشكر الجمهور اللي نورنا في صباحية مباركة.. شاهد

مؤلفا "صباحية مباركة" كيمز وعبد الوهاب: العرض مختلف عن ما قدمه ربيع وأوس أوس في مسرح مصر

مؤلفا مسرحية صباحية مباركة: يحسب لـ أشرف عبد الباقي المغامرة في ظل كورونا

مؤلفا الخطة العامية: تمنينا دائما العمل مع معتز التوني

مؤلفا فيلم الخطة العامية يكشفان كواليس العمل قبل عرضه

مؤلفا مسرحية "صباحية مباركة": يحسب لـ"أشرف عبد الباقي" المغامرة في ظل كورونا.. والعرض يختلف عن مسرح مصر- حوار

ترشيحاتنا

بعد تلقيه عروضا أوروبية.. يوسف البلايلي يقرر فسخ تعاقده مع أهلي جدة

منها كرايسلر رونج روفر.. تعرف على أنواع سيارات مزاد جمارك القاهرة.. غدًا

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 68 طفلا متهما بالمشاركة في أحداث شغب

مشاهير تعرضن لتشكيك في نسب أبنائهن.. نادية العراقي ترد بقوة.. وهالة صدقي تلجأ إلى القضاء

هجوم بالمدافع والطائرات.. اشتعال المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

بتوجيهات من السيسي .. صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخطط .. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

دراسة تكشف مراحل فيروس كورونا في الهواء.. كيف ينتقل للأشخاص؟

منها كرايسلر رونج روفر.. تعرف على أنواع سيارات مزاد جمارك القاهرة.. غدًا