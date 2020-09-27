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رياضة

مدرب من العيار الثقيل.. موقع إيطالى يفجر مفاجأة عن خليفة فايلر فى الأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:40 م
الخطيب ورينيه فايلر
الخطيب ورينيه فايلر
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عمرو الحلوانى

فجر موقع إيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المدرب المنتظر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا لـ السويسري رينيه فايلر الذى اقترب من الرحيل.


وقال موقع " أنيوز 24 " الإيطالى أن المدرب الكبير سباليتى اقترب بقوة من قيادة النادي الأهلي فى إفريقيا خلال الفترة المقبلة .


وتابع : " وفقا لمعلوماتنا الأهلي تواصل بقوة خلال الساعات الماضية من سباليتى لاستطلاع رآيه فى تدريب الفريق الأحمر وأبدى المدير الفنى مرونة كبيرة " .


وحددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.


جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري.


كما أكدت الإدارة أن الأمر مبكر لطرح بدائل للسويسري فايلر ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًا وقاريا.


كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق. 

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