فيديو جراف.. تفاصيل حادث البلوجر مروة حسن

اكتسي عام 2020 بطابع الحزن والآسي على حياة "البلوجرز" بعد أن أصيب بعضهم بأمراض خطيرة أودت بحياتهم ودخولهم المستشفيات لتلقى العلاج وكان أخرهم البلوجر المصرية "مروة حسن" التي تمر بأزمة صحية كبرى ترقد بسببها في العناية المركزة.





البلوجر "مروة حسن" ترقد في العناية المركزة اثر تعرضها لحادث مؤسف على الطريق هي وزوجها وطفلها الرضيع خلال عودتهم من الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.





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وقالت "رانيا يحيي" صديقة "مروة": "مروة عملت حادثة كبيرة وهي راجعة من الساحل هي وابنها و جوزها ويتلقون العلاج بالمستشفى خلال الوقت الراهن".





ولمزيد من التفاصيل حول حادث البلوجر مروة حسن، شاهد الفيديو جراف التالى.