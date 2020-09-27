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أخبار العالم

ماكرون يحذر تركيا من التدخل في أزمة أرمينيا وأذربيجان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان صباح اليوم. 

وطالب ماكرون تركيا بعدم التدخل في الأزمة، مؤكدًا أن الحوار يظل أولوية للتهدئة. 

من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الأرمينية،إن أرمينيا تتحرى التقارير التي تفيد وجود مقاتلين مرتزقة سوريين في أذربيجان، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين البلدين صباح اليوم. 

و أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى أذربيجان، مشيرًا إلى أن المقاتلين الموالين لأنقرة كانوا قد وصلوا الأراضي التركية قبل أيام قادمين من عفرين شمال غربي حلب في سوريا.

واندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

و أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

وقال باشينيان في كلمة ألقاها في البرلمان: "يجب أن ننظر في مسألة الاعتراف باستقلال قره باغ، هذا الموضوع مدرج في جدول أعمالنا. يجب أن نبحث ذلك بجدية بالغة، ونحن ننظر في جميع السيناريوهات لتطور الأحداث".

وكان إقليم قره باغ انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاله عام 1991، إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.
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