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محافظات

رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:23 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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أنغام الجنايني
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية في في حربهما ضد الإرهاب .

وذلك خلال لقائه الحواري مع شباب سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاضي، نائب المحافظ، والدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي للوزارة والسادة قيادات الوزارة والمحافظة التنفيذية.

قال "صبحي" ان 38 مليون جنيه و111 ألف جنيه عائد مشروعات الطرح الاستثماري بسوهاج، ونؤكد ضرورة التوسع في هذه المشروعات بما يخدم الأعمال التطويرية للمنشآت الشبابية والرياضية مع الاحتفاظ بالتوازي بتقديم الخدمة لشباب مصر، ونطمئن الأسر المصرية والشباب بأن المشروعات تخدمهم في الأساس وعدم  المساس بذلك بالتعاون والتنسيق مع السادة المحافظين.

وأضاف:"نقدر ونحترم الرقي والنظام لما رأيناه ولمسناه بالمحافظة، وما  رأيته في سوهاج اليوم خلال الجولة التفقدية وبالمحافظة يستحق أن تقام الكثير من الفعاليات بها، فهي لاتقل في المقومات التي تمتلكها عن أي محافظة شأنها شأن محافظة أسيوط، وبدايتها تخصيص أفواج من رحلات أعرف بلدك التي تنظمها الوزارة لزيارة سوهاج والتعرف علي المعالم السياحية والتاريخية للمحافظة".

وأكد وزير الشباب والرياضة على الإهتمام المستمر من  القيادة السياسية بمشاركة الشباب في مختلف المشروعات التنموية والشبابية، والحرص على لقاء الشباب والحوار معهم بصفة مستمرة على مائدة واحدة من مختلف محافظات الجمهورية وبخاصة أبناء الصعيد الذي يمثل أصالة وعراقة التاريخ المصري.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة تقوم بإعداد نشء وشباب مصر من خلال برنامج سلاحنا لبكره الذي يعمل علي تعليمهم مهارات عدة من لغات وتسويق الإلكتروني وإعداد بدني ونفسي وصحي.

وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وأكد على دور الشباب في التصدي للشائعات من خلال مبادرة "تصدوا معنا" التي أطلقتها الوزارة لمواجهة الأفكار المغلوطة والشائعات بكافة وسائل الإعلام المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد وزير الرياضة على الدور الرقابي والمحاسبي الذي تنتهجه الوزارة في الآونة الأخيرة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية للتأكيد علي تصميم الدولة المصرية في محاسبة المقصرين.

ووعد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في حديثه بتقديم كل الدعم للمبادرات والأنشطة الشبابية التي مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الوزارة، مقدمًا دعم مالي قدره مليون و 175 ألف جنيه لنادي الإيمان لذوي القدرات الخاصة بسوهاج.

وذكر الدكتور محمد فريد، وكيل الشباب والرياضة بسوهاج، 175 مركز شباب بسوهاج 186 ملعب وجاهز لاستقبال الشباب في مختلف الأنشطة.

رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج
رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج
رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج
رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج
رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج
رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج
رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج
رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج
رسائل وزير الشباب والرياضة في لقائه الحواري مع شباب سوهاج
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