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ديني

نقابة القراء: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:18 م
نقابة القراء: نقف
نقابة القراء: نقف صفا واحدا خلف الرئيس
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محمود ضاحي
أكد محمد الساعاتى المتحدث الرسمى باسم نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء يؤيد الرئيس السيسي في كل خطواته.

وأصدرت النقابة بيانات جاء فيه: إن مجلس إدارة النقابة بكامله – نقيبا وأمينا عاما وأمينا للصندوق وأعضاء وكذا نقباء المحافظات - يقفون صفا واحدا خلف  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقيادة الحكيمة، لما يقوم به من نهضة تنموية حديثة وبناء فعال يحسب له على أرض الواقع.

وأضافت النقابة أن الرئيس السيسي جعل مصرنا الحبيبة فى مصاف الدول المتقدمة بالفعل، سائلين الله تعالى أن يوفقه دائما لما فيه خير البلاد والعباد ببركة القرآن العظيم، وأن يرد كيد أهل الشر فى نحورهم، وأن يرفع راية مصر خفاقة فى العالمين، الله معه مؤيدا وناصرا ومعينا إن شاء الله اللهم آمين.

على جانب أخر أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، عن ترحيب مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء وجميع أعضاء النقابة بقرار تأجيل انتخابات النقابة. 

وقال الشيخ محمد حشاد: نتوجه بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى يعمل دائما على خدمة أهل القرآن الكريم ورفع شأن نقابتهم .

وأكد حشاد أن جميع أعضاء مجلس الإدارة يؤيدون كل ما يتخذه الوزير من قرارات من أجل تحقيق العدالة والمساواة، لتكون سببا مباشرا فى رفع شأن هذه النقابة التى هى نقابة أهل الله وخاصته.
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