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أخبار العالم

قرار أمريكي وشيك بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية"، نقلًا عن مصادر لها، بأن الولايات المتحدة قد تصدر بعد قليل، قرارًا بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد استهدافها عدة مرات من قبل مليشيات مسلحة موالية لإيران. 

وصباح اليوم، انفجرت عبوة ناسفة في رتل عسكري للتحالف الدولي جنوب بغداد، فيما أعلنت السفارة الأمريكية أنها ستجري اختبارات لاجراءاتها ومعداتها للطوارئ في وقت بحثت بغداد واربيل استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

ومنذ مطلع العام الحالي تتعرض قوات التحالف الدولي في العراق وبعثات دبلوماسية أجنبية وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين لهجمات صاروخية متكررة وتفجيرات بعبوات ناسفة.

وتصاعدت الهجمات إثر اغتيال مسيرة أمريكية في الثالث من يناير الماضي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس.

وعادة ما تهدد ميليشيات كتائب حزب الله والنجباء العراقية الموالية لإيران باستهداف القوات الأمريكية على الرغم من تحذيرات الحكومة العراقية للمنفذين وتلويحها برد حاسم الا أن هذه الهجمات لا تزال مستمرة. 

وتخضع معظم الفصائل المسلحة لهيئة الحشد الشعبي وغالبيتها تدين بالولاء عقائديا للمرشد الإيراني علي خامنئي وترفع أعلامها الخاصة بها إلى جانب صور خامنئي وسلفه خميني في مقراتها.

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