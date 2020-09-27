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أخبار العالم

من جديد.. إهانة مصريين داخل مسجد في الكويت

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:24 م
إهانة مصريين داخل
إهانة مصريين داخل المسجد الكبير في الكويت
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قسم الخارجي
تعرض موظفان مصريان في الكويت للإهانة والسب داخل المسجد الكبير، وذلك بعد مطالبتهما أحد المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، يعمل المصريان في المسجد الكبير بالكويت، وخلال قيامهما بواجبهما للتأكد من تطبيق المصلين للإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وجدا مصليا لا يلتزم بها.


وأوضحت أن الموظفين لفتا انتباهه للأمر حفاظا على صحته وصحة الآخرين.


وذكرت الصحيفة أن المصلي لم يعر المصريين أي اهتمام، وعندما قاما بتذكيره مرة أخرى، انهال عليهما بالسباب والشتائم.


ونقلت عن مصدر أمني قوله إن المصريين توجها إلى قسم الشرطة وسجلا قضية أحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق.
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