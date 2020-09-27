من جديد.. إهانة مصريين داخل مسجد في الكويت

تعرض موظفان مصريان في الكويت للإهانة والسب داخل المسجد الكبير، وذلك بعد مطالبتهما أحد المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، يعمل المصريان في المسجد الكبير بالكويت، وخلال قيامهما بواجبهما للتأكد من تطبيق المصلين للإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وجدا مصليا لا يلتزم بها.









وأوضحت أن الموظفين لفتا انتباهه للأمر حفاظا على صحته وصحة الآخرين.









وذكرت الصحيفة أن المصلي لم يعر المصريين أي اهتمام، وعندما قاما بتذكيره مرة أخرى، انهال عليهما بالسباب والشتائم.







