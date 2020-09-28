أسعار صرف الدولار فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28- 9-202

ننشر أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 28- 9-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.70 جنيه للشراء و15.82جنيه للبيع .
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.70جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع .
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و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.71 جنيه للشراء 15.81 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.72جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.71جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.71جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.71جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.