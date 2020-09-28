AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار صرف الدولار فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28- 9-202

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام

ننشر أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 28- 9-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.


سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.70 جنيه للشراء و15.82جنيه للبيع .


وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.70جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع .


اقرأ أيضا:
تولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 3 سنوات قابلة للتجديد.. قانون شركات قطاع الأعمال العام

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع .


وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.71 جنيه للشراء 15.81 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع .


وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.72جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع


وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.71جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.71جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.71جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو

أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 3- 8-2020

أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 17- 8-2020

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020

أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأثنين 24- 8-2020

تعرف على أسعار صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس

ترشيحاتنا

تعليق ساخر من أحمد موسي بعد فوز الزمالك علي الجونة.. شاهد

أول تعليق من أذربيجان على إرسال تركيا لمرتزقة سوريين للقتال ضد أرمينيا

السلطات الأسبانية تتهم محمد علي بتهريب 650 ألف يورو من مصر لبرشلونة فى 3 حقائب

أمير مرتضى يكشف عقوبة بن شرقي ويحسم موقف الزمالك من صفقة أري بابل

هجوم مروع.. غوريلا تثور على حارستها وتتركها في حالة خطرة

بعد الفوز على الجونة بصعوبة.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب نظرية الفيروس مؤامرة.. كورونا يقتل أحد أكبر مؤيدي ترامب

تفاصيل مؤلمة.. جدة تضحي بنفسها من أجل إنقاذ حفيدتها من الغرق

استهزأ بكورونا.. رجل بين الحياة والموت بعدما تجاهل الفيروس