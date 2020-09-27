AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بحظر دخول المنتجات.. السعودية توجه ضربة اقتصادية قوية إلى تركيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:46 م
صحيفة: السعودية تحظر
صحيفة: السعودية تحظر دخول المنتجات التركية
Advertisements
قسم الخارجي
في ضربة اقتصادية قوية إلى تركيا، قررت المملكة العربية السعودية حظر دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، حسبما أفادت تقارير محلية.


وبحسب صحيفة "جمهوريت" التركية، فإن قرار السعودية حظر دخول المنتجات التركية يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، في خطوة من شأنها التأثير على الاقتصاد التركي المتعثر بالفعل.


اقرأ أيضا:


وذكرت الصحيفة أن السعودية فرضت، العام الماضي، حظرا غير رسمي على البضائع التركية  بما في ذلك المنسوجات وبعض أنواع الأغذية.


وتوترت العلاقات بين أنقرة والرياض بفعل سياسات النظام التركي المعادية للعرب ودول الخليج، وهو ما ظهر خاصة بعد أزمة المقاطعة العربية لقطر، ثم دخلت الأزمة فصلا جديدا بعد الادعاءات التركية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.


وبسبب نهئج أنقرة العدائي ودعم الجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا، فضلا عن الدعم السخي لتنظيم الإخوان، طالبت مجموعات الأعمال السعودية بمقاطعة المنتجات التركية بشكل كامل.


وتشير التقارير إلى امتناع عدد من الشركات السعودية عن التجارة مع أنقرة أو شراء أي منتجات صنعت في تركيا.


وتوضح الصحيفة أن السلطات السعودية طالبت المستوردين بعدم شراء أي سلع من أنقرة.


جدير بالذكر أن ججم الصادرات التركية إلى السعودية يبلغ نحو 3.3 مليارات دولار، ومن شأن القرار السعودي أن يؤثر على اقتصاد أنقرة المتهالك بالفعل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفجير الوضع القائم وإعادة تشكيله .. العزلة تهدد مشروع أردوغان في شرق المتوسط.. الرفض العربي والأوروبي يحاصر التحركات التركية.. وأنقرة لا تمل من صناعة العداوات

مرتزقة أردوغان في كل مكان.. هل أشعلت تركيا الحرب بين أذربيجان وأرمينيا؟

أرمينيا: أنقرة زودت أذربيجان بمعدات عسكرية.. وطائرات تركية قرب قره باغ

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. غياث أفضل سيارة شرطة في العالم بدبي

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تعرف على كواليس طارق يحيى عقب الفوز على الجونة

أحمد موسى لـ حماس: اللي هيقرب من حدودنا هيتفرم ..فيديو

تعليق ساخر من أحمد موسي بعد فوز الزمالك علي الجونة.. شاهد

زيزو يهدي الفوز على الجونة لطارق يحيى ويكشف سر هدف التعادل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث