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رياضة

أخبار الزمالك.. خالد الغندور: خروج التعاون عقاب رباني.. وانفعال أشرف بن شرقي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الأحد ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:




علق الإعلامي خالد الغندور على خروج التعاون السعودي من دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من النصر السعودي بهدف دون رد، قائلا "مبروك للنصر السعودي وأود أن أوجه رسالة لمحمد القاسم رئيس نادي التعاون بأن الخسارة والخروج من البطولة عقاب رباني بعد تحريض كارتيرون على الهروب من الزمالك".





اعرب طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك عن سعادته بالفوز  على الجونة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز مشددا على أن الفريق الأبيض استحق الفوز في ظل اصرار اللاعبين على تحقيقه والحصول على الثلاث نقاط.




حرص أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إهداء الفوز اليوم على الجونة لطارق يحيي المدير الفني الذي انتهت مهمته رسميا بنهاية اللقاء.




انتهت أحداث مباراة الزمالك والجونة بفوز الأبيض بأربع أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.




غادر المغربي أشرف بن شرقي أرضية ملعب مباراة الزمالك والجونة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة  الـ 30 من بطولة الدوري المصري غاضبا عقب استبداله في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

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