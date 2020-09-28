العيش والملح.. العيش الشمسي صحي وآمن ويعد من موروثات أهالي الواحات

تعتبر محافظة الوادي الجديد ، من المحافظات ذات العادات والتقاليد المتميزه والتي لا يتخلي عنها اهلها فمعظم الاهالي بالواحات تحرص على الحفاظ على التقاليد الموروثة وتتناقلها عبر الأجيال.





ويعد "العيش الشمسي" أحد أهم انواع الخبز وخاصة في القري الريفية والنجوع حيث يعتبر من مووثات اهالي الواحات وبالرغم من تراجع انتاجه بسبب الحداثة والتطور التكنولوجي في صناعة المخبوزات، لكن يبقى العيش الشمس محتفظا بمكانته، ويقبل عليه الكثير من العائلات والاهالي .

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تقول الحاجه سميره محمد السيد من اهالي بلاط، أنها مازالت حتي الان تقوم بصناعة العيش الشمسي وسمى بهذا الأسم لأنه يعتمد كليا على حرارة الشمس، وله فوائد متعدده وطعمه مميز وشكله مستدير ولا تخلو اي مائدة من العيش الشمسي نظرا لقيمته الغذائية العالية، ولا يكلف الأسرة كثيرا فمكوناته تتضمن دقيق القمح -ماء دافئ للعجن- وخميرة- وملح .





وأوضحت الحاجه سميرة أن صناعة العيش الشمسي تمر بستّ مراحل تبدأ بعمل عجينة الخميرة فى الليلة السابقة ليوم الخبيز حيث يتم وضع الخميرة فى إناء صغير ويضاف حوالي كيلو جرام من الدقيق وكمية من الماء الدافئ ويتم العجن حتى تصبح العجينة سائلة ثم يُغطى الإناء بغطاء محكم ويُترك حتى صباح اليوم التالى.





وتابعت أنه بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والماء بالكميات المطلوبة إلى الخميرة المعدة من اليوم السابق حيث تقوم احدي السيدات من ضمن العائله والمشهود لها بالمهاره بعملية العجن، وتبدأ فى عملية العجين التى تستمر لمدة ساعة تقريبا، وبعدها يتم «تقريص» أو تقطيع العجين إلى أقراص دائرية صغيرة وتوضع على سطح مستدير كالقرص مرشوشة بالردة ثم يوضع العيش تحت أشعة الشمس لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يختمر. ثم تتم عملية التقريص أو تجريح العيش بواسطة شوكة نخيل .





وأوضحت ان عملية التجريح هو عمل خط دائرى حول قرص العجين يطلق عليه «شق الرغيف» بعدها يتم وضع الخبز فى الفرن البلدى ليخرج بعدها العيش طازجًا له رائحة شهية ومذاق جميل.





وفي ذات السياق ونظرًا لاهمية العيش الشمسي قامت بعض الجمعيات الاهلية بتبني فكرة انتاج العيش الشمسي وتوزيعه علي محلات بيع الأغذية حيث لاقت الفكره قبولا وانتشارا واسعا في مراكز المحافظه ، فضلا عن قيام بعض الاهالي بصناعة العيش الشمسي وبيعه لاصحاب محلات الاغذية والتي تقوم بدوها ببيعه للمواطنين بسع الغيف 3,5 ثلاثة جنيهات ونصف .





وأكد الدكتور محمد علي اخصائي تغذية، إن الداسات أثبتت أن العيش الشمسي له فوائد صحيه وقيمه غذائية عالية ، لأن وضع العيش فى الشمس يساعد فى قتل أنواع كثيرة من البكتريا التى تتواجد أثناء تخمر الخبز، وفوائد العيش الشمسى عديده منها أنه يجدد الدماء فى الجسم ، فضلا عن السعرات حرارية العالية وفيتامينات ومعادن، ويمنع فقر الدم وينقيه وله دور فى تهدئة السعال والزكام ويساعد على تنظيف المسالك البولية.





واكد علي أن هناك الدراسه والابحاث الحديثه كشفت عن وجود عنصر طبيعى نشط فى حبوب القمح الكاملة تملك القدرة على قتل خلايا السرطان من خلال خصائصه المضادة للأكسدة والقاتلة للأورام السرطانية وهو ما لا يتوافر وجوده فى المنتجات المعالجة أوالخبز الأبيض.



