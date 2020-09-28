AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الوكالة الفرنسية: مليون حالة وفاة حول العالم بسبب كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، عن وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى مليون حالة وفاة. 

وحذر خبراء بريطانيون من أن الحكومة البريطانية كانت تخطط لتشديد إجراءات العزل في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا للفئة العمرية الأكبر سنًا من المواطنين. 

وقال الخبراء، وفقًا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن أحد خبراء هيئة الصحة البريطانية أكد أن الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 45 عامًا أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ومن ثم الوفاة نتيجة لذلك. 

وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطة الحكومة كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، وكانت تشمل عشرات الملايين من البريطانيين، إلا أن الحكومة قررت تأجليها نظرًا لفداحة إجراءات الإغلاق العام، حيث إن ثلثي الأسر البريطانية يوجد بها شخص يبلغ من العمر 45 عامًا فيما فوق. 

يأتي ذلك، بينما يحذر خبراء من أن البلاد قد تواجه موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، مؤكدين أن قيود الإغلاق لن تساعد على مكافحة الفيروس. 

وفي وقت سابق، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون مجموعة من القيود الجديدة لمعالجة الموجة الثانية من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث أدى ارتفاع معدلات الحالات لفرض الحكومة الإغلاق على 17 مليون بريطاني في أكثر من مكان داخل البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوريس جونسون يحذر من موجة كورونا ثانية في بريطانيا خلال أسبوعين

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. جونسون يهدد البريطانيين بإغلاق البلاد بالكامل

موجة ثانية.. بريطانيا تستعد لاتخاذ قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

لأول مرة.. جونسون يتراجع عن تخفيف قيود الإغلاق في بريطانيا

بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. بريطانيا على وشك فرض إغلاق شامل ثان

بريطانيا تعتزم إعلان "الإغلاق العام المتقطع" لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

ترشيحاتنا

هل تغلق المدرسة حال وجود إصابات بـ كورونا داخل الفصل؟.. "تعليم النواب" تجيب

أخبار الفن.. انهيار زوجة المنتصر بالله فى الجنازة.. حمل ندى موسى يثير الجدل

شاهد.. انفعال أشرف بن شرقي عقب استبداله في مباراة الزمالك والجونة

طارق يحيى عن تراجع مستوى الزمالك: رحيل كارتيرون وأخطاء الحكام

عبد العال: الزمالك يواجه مشكلة في خط دفاعه قبل مواجهة الرجاء

شاهد.. ملخص مباراة الزمالك والجونة وحصيلة 7 أهداف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث