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رياضة

نادر شوقي يكشف حقيقة تطاول لاعبي الجونة على طارق يحيي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
طالب نادر شوقي المسئول عن شركة كرة القدم في نادي الجونة، إدارة نادي الزمالك بتهدئة الأجواء فيما بين الناديين، حتى لا تزداد الأزمة على خلفية وجود عدد من لاعبي الأهلي داخل الفريق.

وقال شوقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه يعمل داخل نادي محترم، وفي حال تعدي أي لاعب الخطوط الحمراء أمام الفريق المنافس سيتم محاسبته ولن يتواجد بعد ذلك في الفريق.

وأضاف:" لم يحدث أي تجاوز من ثنائي الجونة أحمد ياسر ريان واسلام محارب ضد طارق يحيى مدرب الزمالك، كما يدعي الأخير".

وأوضح، أن التصريحات التي خرج بها مدرب الزمالك بشأن قيام ثنائي الجونة بالتجاوز في حقه لا أساس لها من الصحة، لو حدث ذلك لأصدر الجونة عقوبة ضد اللاعبان.

وتابع:" من المفترض أن يخرج المدرب ويتحدث فقط في الأمور الفنية، ولن أسمح لأي شخص بالتحدث بطريقة غير لائقة عن فريق الجونة".

وأكمل:" ما قاله طارق يحيى يزيد من حالة الاحتقان بين ناديي الجونة والزمالك لاسيما وجود لاعبين من الأهلي في الفريق".

وأشار إلى أن طارق يحيى كان يجب عليه التواصل مع إدارة الجونة بدلا من الخروج عبر وسائل الإعلام ومهاجمة لاعبي الجونة والحديث عن تجاوزهم ضده خلال المباراة.

واستطرد: اى حد هيعدي الخط الأحمر لن يتواجد في الجونة، ما يحدث من الزمالك يزيد من الاحتقان وليس لدي اى مشكلة في الجلوس مع مسؤولي الزمالك لتهدئة الأوضاع".

واتم:" عاملنا الزمالك بطريقة رائعة في الجونة وهذا لم يحدث في مباراة القاهرة خلال تواجدنا في المقصورة الرئيسة لاستاد القاهرة، و لو في جمهور لما استطعنا الخروج أحياء".
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