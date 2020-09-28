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أخبار العالم

بـ المكواه.. صديقة كريستيانو رونالدو فى إطلالة جذابة من داخل منزلها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:54 ص
عارضة الأزياء جورجينا
عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو
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محمد بدران
نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدونجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جورجينا  رودريغيز، بإطلالة جريئة أثناء استخدامها المكواة داخل منزلها، ترتدي ترينج انيق ومجسم علي الجسد وتسريحة شعر ضفيرة مميزة.

وتُوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى.


وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد استبعد النجم البرتغالي عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم الفائت 2019-2020، للمرة الأولى منذ إطلاق "يويفا" للجائزة، عام 2010.

بـ المكواه.. صديقة كريستيانو رونالدو فى إطلالة جذابة من داخل منزلها
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