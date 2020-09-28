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أخبار العالم

قاض يعلق قرار حظر تنزيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:34 ص
تيك توك
تيك توك
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قسم الخارجي
قرر قاض أمريكي، اليوم الإثنين، تعليق الحظر المفروض من قبل الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب على تنزيل تطبيق تيك توك الصيني في البلاد. 

وزعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أن "TikTok تيك توك" تتجسس على مستخدميها بناءً على طلب من بكين، وهي مزاعم بأن منصة مشاركة الفيديو قد رفضت من قبل المسؤولين الصينيين.

وحذر بنجامين كافندر، مدير مجموعة أبحاث السوق الصينية ومقرها شنغهاي، من انتقام كبير محتمل من بكين ضد حملة الولايات المتحدة بسبب حظر تطبيق TikTok الصيني لمشاركة الفيديو.

وأشار كافندر إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد الصين "اتخاذ مزيد من الخطوات لإلحاق الضرر بمصالح التكنولوجيا الأمريكية"، ما "قد يعني زيادة صعوبة بيع الشركات الأمريكية للبرامج في الصين، أو حتى العلامات التجارية المحتملة مثل Apple".


وأضاف أن "الصين حتى الآن لم تتخذ خطوات دراماتيكية ولكن اعتمادًا على المدى الذي ستتخذ فيه إدارة ترامب الإجراءات المستقبلية ضد الشركات الصينية ، قد نرى انتقامًا".


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