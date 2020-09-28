شاهد.. زوجة عاصي الحلاني في إطلالة كاجوال أنيقة





وظهرت كوليت بولس بإطلالة كاجوال ترتدي سترة باللون الاسود وبدي ابيض وبنطلون جينز، وتركت شعرها البني القصير منسدلا علي كتفيها ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.





وحصد الفنان عاصي الحلاني 2 مليون 136 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.





كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.





ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.



