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فن

شاهد.. زوجة عاصي الحلاني في إطلالة كاجوال أنيقة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:20 ص
كوليت بولس زوجة عاصي
كوليت بولس زوجة عاصي الحلاني
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محمد بدران
نشرت كوليت بولس ، زوجة الفنان اللبناني عاصى الحلانى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".

وظهرت كوليت بولس بإطلالة كاجوال ترتدي سترة باللون الاسود وبدي ابيض وبنطلون جينز، وتركت شعرها البني القصير منسدلا علي كتفيها ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 2 مليون 136 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.

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A post shared by Colette Hallani (@colettehallani) on

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