AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة على الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ناجورنو كاراباخ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وحثت الأطراف المتصارعة في أرمينيا وأذربيجان على العودة إلى المفاوضات التي تشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وجاء البيان الأمريكي في أعقاب سلسلة تصريحات من دول أخرى بشأن تصعيد التوترات. حثت وزارة الخارجية الروسية الأطراف المتصارعة في المنطقة المتنازع عليها على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار فورا وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع".

وعلقت الرئاسة في أذربيجان على التقرير الذي نشره المرصد السوري حول إرسال النظام التركي لمرتزقة سوريين إلى الحدود بين أذربيجان وأرمينيا. 

ونفى حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية، تقرير المرصد السوري حول المرتزقة السوريين، حيث وصفه بالهراء. 

فيما قالت الدفاع الأرمينية إنها تتحرى المعلومات التي نشرها المرصد السوري حول القتال في قره باغ. 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال اليوم إن "دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك".

وتوجهت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بطلب اتخاذ تدابير ضد أذربيجان على خلفية تفاقم الوضع في إقليم قره باغ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلب فرنسي أوروبي فوري لوقف القتال بين دولتين

تصب الزيت على النار.. تركيا تكشف موقفها من المعارك بين أذربيجان وأرمينيا

اتصالات روسية على أعلى المستويات لوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

ألمانيا تطالب بوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

أول تعليق من إيران على الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

حرب جديدة تشعل العالم صباح اليوم.. اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان .. اتهامات متبادلة بينهما حول من بدأ المعارك.. محاولة روسية للتهدئة ورغبة تركية في حرق الجميع.. ودعوة مصرية للتعقل

ترشيحاتنا

شاهد.. ملخص مباراة الزمالك والجونة وحصيلة 7 أهداف

مطالبات بإعدامه.. موجة غضب تجتاح المصريين بسبب واقعة المدرس المتحرش

نادر شوقي يكشف حقيقة تطاول لاعبي الجونة على طارق يحيي

أنت مين.. رسالة نارية من مجدي عبد الغني لأحد مسئولي النادي الأهلي

أمير مرتضى يكشف عقوبة بن شرقي ويحسم موقف الزمالك من صفقة أري بابل

لجنة التحقيق تستمع لأقوال شكاوى الاتحادات والأندية والمسئولين ضد رئيس الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سحل امرأة عجوز والاعتداء عليها بوحشية على أيد الشرطة البريطانية بسبب كورونا

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور