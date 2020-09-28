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فن

بـ نظارة كبيرة.. هنادي مهنا تشارك متابعيها بإطلالة ناعمة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:51 ص
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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محمد بدران

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها.


تألقت هنادي مهنا فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت سترة باللون الأسود و سوسته من المنتصف بأكمام طويلة، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت هنادي مهنا شعرها البني الطويل علي كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها، وخطفت الأنظار ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه.


وأكملت هنادي مهنا إطلالتها بلمسة بسيطة من الأكسسوارات، واختارت سلسلة ذهبية حول عنقها ونظارة شمسية كبيرة باللون الأسود، لتكتمل بذلك إطلالتها.


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

كما شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل "الفتوة" الذي تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

بـ نظارة كبيرة.. هنادي مهنا تشارك متابعيها بإطلالة ناعمة
بـ نظارة كبيرة.. هنادي مهنا تشارك متابعيها بإطلالة ناعمة
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