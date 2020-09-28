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أخبار العالم

الحكومة البريطانية تستعد لإجراءات عنيفة لمنع موجه ثانية لكورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:10 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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شريف سيد
كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن استعداد الحكومة لفرض إغلاق شامل في غالية أنحاء شمال بريطانيا، وربما العاصمة لندن، وذلك لمكافحة تفشي موجه جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد. 

وقال التقرير الصادر عن الصحيفة البريطانية إنه بموجب الإجراءات الجديدة التي يجرى النظر فيها الان، سيتم إصدار قرار بإغلاق جميع الحانات والمطاعم والكافيهات لمدة أسبوعين. 

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أي إغلاق وطني جديد سيهدد الوظائف وسبل العيش والاتصال البشري.

وأضاف التقرير أنه سيتم أيضًا حظر الأسر إلى أجل غير مسمى من مقابلة بعضها البعض في أي مكان داخلي.

وتشهد بريطانيا ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة القصيرة الماضية، وسط تخوفات من موجه جديدة عنيفة لكورونا على البلاد. 
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