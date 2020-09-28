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رياضة

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يدخل فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل فريق الريدز.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة الرمى: أدريان

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو – كورتيز جونز

الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

فى المقابل من المتوقع أن يدخل أرسنال المباراة بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كيران تيرني - جابرييل ماجالهايس- روب هولدينج

الوسط: آينسلي ميتلاند نايلز - جرانيت تشاكا – محمد النني- هيكتور بيليرين

الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج  - أليكساندر لاكازيت - ويليان


وستقام تلك المباراة اليوم الإثنين الموافق يوم 28 من شهر سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي ودبي وستُنقل حصريًا على قناة بي إن سبورتس 1 و 2.


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