بعد 3 أيام من طرحها.. معلش أصلي مدلعها لـ تامر عاشور تتصدر يوتيوب

"معلش أصلي مدلعها" كلمات: صابر كمال، ألحان: بلال سرور، توزيع: رامي سمير، ميكس وماستر: خالد سند، طبله: احمد العيادي، جيتار: مصطفي اصلان ،

قانون: ماجد سرور، أكورديون: وائل النجار، بيز جيتار: بباوي رأفت، كمان: محمد مدحت، رق: هشام العربي.