AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بوراك اوزجيفيت يشارك لحظاته العائلية مع زوجته فهرية و ابنهما

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
بوراك و فهرية و ابنهما
بوراك و فهرية و ابنهما
Advertisements
ندى فكري
شارك الممثل التركى بوراك أوزجيفيت جمهوره بفيديو جديد له مع عائلته و ذلك عبر صفحته الرسميه علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام " 

و ظهر في الفيديو الممثل التركى بوراك أوزجيفيت مع زوجته فهرية افجان و ابنهما كاران و هما يقومون بالنط سويا و علق قائلا :"حالة منزلنا"

و ارتدت فهرية أفجان تي شيرت باللون الأخضر بنصف كم من القطن و نظاره شمس ، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.

و ارتدي بوراك تيشرت ايضا باللون الأخضر و نظاره شمس مما جعل اطلالتهم مناسبه و متناسقه مما جذب انتباه الجمهور إليهم.


و تركت فهرية أفجان بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ويذكر أنّ قصّة حب بوراك وفهرية بدأت منذ تعاونهما في تصوير مسلسل “طائر الحب”.

وانتقلت قصّة حبّهما من عالم التمثيل إلى عالم الواقع، ليصبحا زوجين.

و يذكر أن جسد بوراك أوزجيفيت شخصية رئيسية في مسلسل "الحب المستحيل" ، ثم تألق في شخصية بالك بك التي جسدها في مسلسل القرن العظيم ، أخر أعماله كانت مشاركته البطولة مع الفنانة فهرية أفجان في مسلسل طائر النمنمة .

وتخرج بوراك من جامعة مرمرة من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير، وبعد تخرجهِ عمل في مجال عرض الأزياء حيث حصل على لقب أفضل عارض أزياء عام 2003.

ومثّل في نفس العام والعام الذي يليه بدور عمر في المسلسل الشهير الحب المستحيل وكان لهذا المسلسل الفضل الأكبر في شهرة بوراك.

وفي عام 2008 مثل في مسلسل بابا أوجاع  وكانت الانطلاقة الأكبر للنجم بوراك اوزجيفيت عن دور بالي بك في مسلسل حريم السلطان في الجزء الثاني حيث اشتهر في الوطن العربي بهذا الدور الذي أحبه الكثير من المشاهدين.
View this post on Instagram

Bizim evin halleri❤️

A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مكياج.. فهرية أفجان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

بكارديجان طويل.. سوسن بدر تخطف الأنظار بإطلالة جديدة على إنستجرام

بدون مكياج| شاهد.. فهرية أفجان تبرز جمالها في آخر ظهور لها

بنظارة سوداء.. فهرية أفجان بإطلالة كاجوال من سيارتها

بالأبيض والأسود.. فهرية أفجان تبرز أنوثتها في جلسة تصوير خاطفة

ترشيحاتنا

فوائد عدم النوم بعد صلاة الفجر.. 7 جوائز ربانية لا يعرفها كثيرون

في ذكرى ميلاد علاء ولي الدين.. قصة شرائه أدوات غُسله وتحضير مدفنه

لا تغلِ الماء جيدا .. الطريقة الصحيحة لعمل الشاي

أحمد هيكل: مجمع التكسير الهيدروجيني يوفر استيراد مواد بترولية بمليار دولار سنويا

مقتل81 منهم.. أرمينيا تكشف حقيقة وجود مرتزقة سوريين برفقة قوات أذربيجان

كل واحد يبص في ورقته.. عارفة عبدالرسول لمهاجميها بسبب المايوه: سيبوني أنا أدخل النار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل

بئر العين.. مقصد الباحثات عن الانجاب رغم جفاف ماؤها واندثار معالمها.. شاهد

5 علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية .. تعرف عليها