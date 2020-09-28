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رياضة

بعد انتقاله لـ أتلتيكو مدريد.. ميسي يدعم سواريز بهذه الطريقة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد تقرير صحفي، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة، حرص على تكريم زميله السابق لويس سواريز، المنتقل حديثًا لصفوف أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن ميسي بعد تسجيله ركلة الجزاء خلال لقاء فياريال، احتفل بنفس طريقة سواريز، بقبض قبضة يده وثني ذراعه، وهو الاحتفال الذي دائمًا ما يقوم به المهاجم الأوروجوياني.

وأضافت أن ميسي وعد سواريز، بأنه سيحتفل على طريقته إذا سجل هدفًا، وهو ما حدث بالفعل. 

ولعب ميسي وسواريز في برشلونة لمدة 6 سنوات، قبل أن يرحل لويس هذا الصيف وينضم لأتلتيكو مدريد، بعدما خرج من حسابات النادي الكتالوني.

وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا على فياريال، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الكامب نو، أمس الأحد، في إطار الليجا.
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