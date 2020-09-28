سقوط عضو مجلس إدارة شركة هارب من 1350 حكم غرامات بـ14 مليون جنيه

نجحت أجهزة الامن بالقاهرة فى ضبط متهم هارب من 1350 حكم غرامات فى قضايا إستيلاء وسرقة تيار كهربائى بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.





ففى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط عضو مجلس إدارة بإحدى شركات الإنشاءات مقيم بالتجمع الخامس ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 1350 حكم غرامات جزئية ومستأنفة (إستيلاء - سرقة تيار كهربائى) بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.



