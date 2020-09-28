سياستها مخابراتية.. راغب: قطر لا تعد دولة والجزيرة لا تصنف قناة "فيديو"

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إلى أن سياسة قناة الجزيرة "سياسية مخابراتية"، لافتا إلى أنها بعيدا تماما عن المهنية الإعلامية .





وأَضاف العميد سمير راغب ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن قطر بمثابة عصابة وليست دولة ، مؤكدا أن قطر لا تعد دولة والجزيرة لا تصنف قناة .





وأشار رئيس المؤسسة العربية للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إلى أن قطر مستمرة في شيطنة الدول ، وسياسة هدم الشعوب ، ولا تمتلك أية مقاييس للعمل الإعلامي ، موضحا أن قناة الجزيرة أصبحت لا تخجل من الكذب .





ولفت "راغب" ، إلى أن الفرق واضح بين محتوى الجزيرة العربية والجزيرة الإنجليزية ، فهي تتعارض مع بعض الدول بالعربية وتقف بصفهم بالانجليزية .





وأوضح "راغب" ، أن زيادة الوعي لدى المواطنين ، أمر هام ، في مواجهة تلك المنابر الاعلامية المضللة ، والتي يصعب إيقافها ، بسبب ازديادها بشكل مستمر يوميا .