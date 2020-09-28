AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سياستها مخابراتية.. راغب: قطر لا تعد دولة والجزيرة لا تصنف قناة "فيديو"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:26 م
قناة الجزيرة الإخوانية
قناة الجزيرة الإخوانية
Advertisements
نورهان رأفت
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إلى أن سياسة قناة الجزيرة "سياسية مخابراتية"، لافتا إلى أنها بعيدا تماما عن المهنية الإعلامية .

وأَضاف العميد سمير راغب ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن قطر بمثابة عصابة وليست دولة ، مؤكدا أن قطر لا تعد دولة والجزيرة لا تصنف قناة .

وأشار رئيس المؤسسة العربية للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إلى أن قطر مستمرة في شيطنة الدول ، وسياسة هدم الشعوب ،  ولا تمتلك أية مقاييس للعمل الإعلامي ، موضحا أن قناة الجزيرة أصبحت لا تخجل من الكذب .

ولفت "راغب" ، إلى أن الفرق واضح بين محتوى الجزيرة العربية والجزيرة الإنجليزية ، فهي تتعارض مع بعض الدول بالعربية وتقف بصفهم بالانجليزية .

وأوضح "راغب" ، أن زيادة الوعي لدى المواطنين ، أمر هام ، في مواجهة تلك المنابر الاعلامية المضللة ، والتي يصعب إيقافها ، بسبب ازديادها بشكل مستمر يوميا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية انكشفت فور وصلها للحكم.. فيديو

سمير راغب: قطر تعتمد على دراسات وهمية تروجها وكالات تابعة لها "فيديو"

سمير راغب: قطر تستغل المؤسسات الخيرية في دعم الإرهاب.. فيديو

العميد سمير راغب: جرائم حماس بحق الفلسطينيين أخطر من الاحتلال.. فيديو

أخبار التوك شو: أحمد موسى يطلق هاشتاج ليلة سقوط الخونة.. جرائم حماس بحق الفلسطينيين أخطر من الاحتلال.. الإخوان سجل حافل من العنف والقتل

شركة إسرائيلية تتولى خدمات الأمن بـ مونديال قطر 2022.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تدخل أردوغان فى أزمة أذربيجان وأرمينيا.. الليرة التركية تهوى لمستوى قياسي

اليونان وأمريكا في بيان مشترك: يجب حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميا

أخبار الرياضة.. حقيقة تفاوض الأهلي مع سباليتي.. أمير مرتضى يكشف عن عقوبة بن شرقي

صور عارية والساعة بـ 100 دولار والأسبوع ربع مليون جنيه.. حكايات زواج القاصرات عرفيا

لعدم سرقة بياناتك.. أفضل تطبييقات لحمايتك من الاختراق

الأهلي يجهز تحويل بنكي لفايلر بقيمة 575 ألف دولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد حياتك.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بجلطات الدم

تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها