فريق الأهلي يجري رابيد تيست استعدادًا لمواجهة الترسانة بالدوري

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.





وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست»، وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.





ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء بعد غدٍ الأربعاء.





وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا علي طنطا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الــ30 من منافسات مسابقة الدوري.