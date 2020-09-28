طريقة عمل مكرونة بالتونة للشيف شربيني

تعد التونة من أشهى الأكلات التى تحتوى على نسبة بروتين عالٍ ويمكن إعداد أطباق متعددة منها مثل سلطة التونة وكفتة التونة و مكرونة بالتونة.



مكرونة بالتونة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة. نقدم لكم طريقة عمل





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مقادير مكرونة بالتونة

مكرونة

تونة طماطم

فلفل ألوان

كزبرة خضراء

فلفل حار

ثوم

ملح – فلفل

زيتون مخلي

زيت

طريقة عمل مكرونة بالتونة

* اسلقي المكرونة في ماء وملح وزيت

* ضعي طاسة على النار، افرمي البصل مع الثوم وضعيهم في طاسة مع زيت زيتون

* اتركيها على النار حتى تحمر

* قطعي الفلفل الألوان والزيتون الشرائح والطماطم والكزبرة الخضراء واخيرا التونة ومعها الملح والفلفل