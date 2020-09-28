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طريقة عمل مكرونة بالتونة للشيف شربيني

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:02 م
اسماء محمد
تعد التونة من أشهى الأكلات التى تحتوى على نسبة بروتين عالٍ ويمكن إعداد أطباق متعددة منها مثل سلطة التونة وكفتة التونة ومكرونة بالتونة.

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالتونة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

تعرف على طريقة تحضير مكرونة بالخضار باردة
مقادير مكرونة بالتونة
مكرونة 
تونة طماطم
فلفل ألوان 
كزبرة خضراء 
فلفل حار 
ثوم 
ملح – فلفل 
زيتون مخلي 
زيت 
طريقة عمل مكرونة بالتونة
* اسلقي المكرونة في ماء وملح وزيت
* ضعي طاسة على النار، افرمي البصل مع الثوم وضعيهم في طاسة مع زيت زيتون
* اتركيها على النار حتى تحمر
* قطعي الفلفل الألوان والزيتون الشرائح والطماطم والكزبرة الخضراء واخيرا التونة ومعها الملح والفلفل
* اضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا ثم قدميها.
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