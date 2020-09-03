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طريقة عمل مكرونة بصوص التونة ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
المكرونة من الأطباق الشهية التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، تتميز المكرونة بأن يمكنك تقديمها لأفراد بأكثر من وصفة و طريقة مختلفة، لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة  بصوص التونة من مطبخ الشيف عماد الخشت مقدم برنامج  طبخة ونص.

مقادير مكرونة بنا بصوص التونة
2 علبة تونة  قطعة واحدة
نصف كوب فصوص ثوم  
2 فلفل أحمر حار  جوليين
نصف كوب بصل أحمر إيطالي  جوليين
زيت زيتون
 2 كوب طماطم  مخلية 
 حبة فلفل أحمر حلو  
2 ملعقة بابريكا 
ملعقة جنزبيل بودرة 
ملعقة جوزة الطيب 
ملعقة سكر زعتر فريش 
علبة أنشوجة  بالزيت غير مصفاة
 ملعقة كابر 
ملعقة خل عنب 
ملعقة خل بلسمي 

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طريقة تحضير مكرونة بصوص التونة
- يشوح البصل والفلفل الحار بدون تلوين في زيت الزيتون
-يضاف الثوم المفدوغ
-ثم تضاف الطماطم المخلية والفلفل الأحمر الحلو والتوابل الجافة وتسبك
-يضاف الزعتر والأنشوجة بالزيت وتترك لتتسبك
-ثم يضاف خل وسكروكابر والتونة المصفاه وتقلب وتخفض الحرارة وتغطى لمدة ٥ دقائق
- تقلب مع المكرونة البنا المسلوقة وتقدم 

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