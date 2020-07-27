هنتغدى إيه النهاردة.. طريقة عمل مكرونة بالمشروم

تحتار الأمهات يوميا في نوعية الوجبات والأصناف لأفراد أسرتها، خاصة الأطفال دوم يشتهين تناول أكلات جاهزة سريعة ، لكن يمكنك تحضير هذه الأكلات في المنزل بخطوات بسيطة ومذاق مميز .





إليكي طريقة عمل مكرونة بالمشروم والباذنجان للشيف غادة جميل ..





مكونات مكرونة بالمشروم والباذنجان :

كيس مكرونة

ثمرة باذنجان

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب مشروم

شرائح

3 ثمرة طماطم

نصف كوب زيتون اخضر

مخلي

2 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة زعتر

2 مكعب مرقة دجاج

ملح

فلفل اسود





طريقة عمل مكرونة بالمشروم والباذنجان





في حلة على النار يوضع زيت الزيتون مع الثوم والطماطم والخل والزعتر ومرقة الدجاج ويقلب





تضاف مكعبات الباذنجان وملح وفلفل ثم شرائح المشروم ويترك على النار حتى تنضج



