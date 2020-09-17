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مرأة

طريقة عمل مكرونة بالتونة والكريمة.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:08 ص
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالتونة
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل مكرونة بالتونة والكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.


مقادير مكرونة بالتونة والكريمة

مكرونة  مسلوقة
تونة
كريمة طبخ
جبن شيدر مبشور
زبدة
بصل مفروم
ثوم مفروم
فلفل ألوان
ماء ساخن
زيت نباتي
للتزيين
بقدونس مفروم
جبنة بارميزان

طريقة تحضير مكرونة بالتونة والكريمة

* يشوح بصل وثوم في زبدة وزيت على النار ثم تضاف تونة وتشوح

* ثم تتبل بملح وفلفل ويضاف لبن وكريمة

* ثم يضاف فلفل ألوان

* ثم تضاف المكرونة وتقلب جيدا

* ثم تغرف في طبق التقديم

* تزين ببقدونس وجبنة بارميزان

* وتقدم ساخنة

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