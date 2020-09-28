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فن

حمادة هلال يشارك متابعيه بصورة جديدة .. والجمهور: وحشتنا | شاهد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان حمادة هلال صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



وحازت صورة حمادة هلال على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

فنان محترم بجد - العالمى - وحشتنا - اى الجمدان ده

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يستعد النجم حمادة هلال لإحياء الحفل الأول من نوعه لملوك وملكات جمال الأطفال والذي سيقام تحت اسم "مهرجان بيندولين" في الثاني من أكتوبر المقبل بالزمالك، وأكد هلال أنه سعيد بمشاركته في هذا الحفل خاصة أنه سيغني لجمهوره القريب إلي قلبه وهم الأطفال، فهو يعتبر أول مطرب يغني للأطفال بعد الراحل محمد فوزي. 


وأضاف قائلا "أشكر القائمين علي مهرجان بيندولين لملوك وملكات الجمال للأطفال لاختياري لإحياء هذا الحدث المهم والذي يعد أول مسابقة في مصر متخصصة للأطفال، حتي أتمكن من أن أشاركهم فرحتهم بنجاحهم في هذا اليوم، فأنا مرتبط بالأطفال بشكل كبير جدا، ولذلك أقدم لهم من وقت لآخر أغاني خاصة بهم، فالطفل ذكي جدًا ولا يقبل أي أغنية، فهو أذكى من الشخص الكبير، وبالتالي لابد وأن تجذبه الأغنية حتي يسمعها" مشيرا إلى أن ارتباطه بأغاني الأطفال كان بسبب حبه لها منذ طفولته، وأنه سيقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه منها الفأر السندق وسبونج بوبو وجمالها.

من جهة أخرى، حقق كليب «جمالها» لـ الفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، 11 مليون مشاهدة، بعد طرحه على يوتيوب يوم 25 مايو، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 


وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال. 

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