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رياضة

بحري القسم الثاني.. فاركو يضرب دمنهور بثنائية ويحافظ على الصدارة.. وغزل المحلة وصيفا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:01 م
فاركو
فاركو
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عبدالله هشام
انتهت اليوم منافسات الجولة ال19 بمسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري، واستمر فريق فاركو في صدارة الترتيب بعد الفوز علي منافسه دمنهور بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

وحقق فريق غزل المحلة الفوز علي منافسه ابوقير للاسمدة بنتيجة هدفين مقابل هدف ليصعد الفلاحين للمركز الثاني في محاولة لخطف الصدارة من فاركو خلال الجولات الثلاث القادمة. 

وجاءت نتائج المباريات كالآتي" 
دكرنس 2-2 الرجاء 
مالية كفر الزيات 4-2 بيلا 
الحمام 2-1 بلدية المحلة
فاركو 2-1 العاب دمنهور 
غزل المحلة 1-0 ابو قير للاسمدة
الأوليمبي 1-1 المنصورة 

جدول الترتيب : 
1- فاركو: 37 نقطة
2-غزل المحلة: 35 نقطة
3-ألعاب دمنهور: 33 نقطة
4-دكرنس: 29 نقطة
5-المنصورة: 28 نقطة
6-الرجاء: 27 نقطة
7-أبوقير للأسمدة: 26 نقطة
8-بلدية المحلة: 22 نقطة
9-الحمام: 20 نقطة
10-الأوليمبى: 18 نقطة
11-مالية كفر الزيات: 12 نقاط
12-بيلا: 6 نقاط 

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