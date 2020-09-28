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فن

بجلسة إزالة الشعر .. حمو بيكا يثير سخرية وجدل متابعيه عبر السوشيال ميديا .. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:14 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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ميرنا محمود
نشر المطرب الشعبي حمو بيكا فيديو جديدا كوميديا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وظهر  حمو بيكا  متألما في جلسة إزالة شعر مما أثار جدل وسخرية متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

أنا افتكرتك بتولد يا بيكا، تنور يا بيكا بعدها، بتموتنا من الضحك، عيب عليك سيبت إيه للبنات، معلش النظافة مش بالساهل.
 
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وكان قد نشر المطرب الشعبي حمو بيكا صورة جديدة، داخل منزله الجديد بعد أيام قليلة من زفافه. 

وتعرض المطرب الشعبي حمو بيكا للانتقادات على شقة الزوجية فرآها البعض مبالغ بها والديكور مبالغ به وهناك ألوان كثيرة. 

كما القى البعض انتقادات على أثاث المنزل نتيجة اختياره لصالون طراز قديم وليس له صلة بموضة العصر الحالي، ولم يرد حمو بيكا على هذه الانتقادات حتى الآن. 

واحتفل حمو بيكا، الخميس الماضي 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف، وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون. 

وكان حمو بيكا، أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها.
@hamobika

😂😂😂😂

♬ الصوت الأصلي - Hamo Bika
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