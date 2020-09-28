على متن مركب.. حمو بيكا ينشر صورة من الإجازة الصيفية

نشر المطرب الشعبي حمو بيكا صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، من إجازته الصيفية بعد أيام قليلة من زفافه.





وظهر حمو بيكا علي متن مركب اثناء الإجازة بصحبة صديق له وعلق قائلا "اجدع اخ اخويا وحبيبي أيمن شعبان ❤️❤️ربنا يديم المحبه بينا".







وتعرض المطرب الشعبي حمو بيكا للإنتقادات على شقة الزوجية فرآها البعض مبالغ بها والديكور مبالغ به وهناك الوان كثيرة.





كما القى البعض انتقادات على أثاث المنزل نتيجة اختياره لصالون طراز قديم وليس له صلة بموضة العصر الحالي، ولم يرد حمر بيكا على هذه الانتقادات حتى الان.





واحتفل حمو بيكا، الخميس الماضي، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون.







وكان حمو بيكا، أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها.