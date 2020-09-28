كورونا لا يرحل بسلام..المتعافون من الفيروس سيعانون من مشاكل فى القلب ..تفاصيل

عرضت قناة العربية تقريرا عن فيروس كورونا ، بعدما أظهرت دراسة طبية حديثة أن المتعافين من فيروس كورونا عرضة للإصابة بمشكلات فى القلب، بعد مرور فترة طويلة على إصابتهم.





وأكدت «العربية» أن العلماء المشاركين في الدراسة أكدوا ان بعض المتعافين من فيروس كورونا أصيبوا بمشكلات قلبية مثل ضيق التنفس و ألم في الصدر و خفقان في القلب.









وأشار التقرير إلى أنه في بعض الحالات قد يصاب المتعافي بإلتهاب في عضلة القلب و سكتة قلبية و يعتقد العلماء أن سبب ذلك هو أن الفيروس قد يؤذي القلب بسبب رد الفعل المناعي لمواجه الفيروس أو أن الفيرس استهدف البروتينات في أنسجة القلب.



