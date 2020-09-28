AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كورونا لا يرحل بسلام..المتعافون من الفيروس سيعانون من مشاكل فى القلب ..تفاصيل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:25 م
ازمة قلبية
ازمة قلبية
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت قناة العربية تقريرا عن فيروس كورونا، بعدما أظهرت دراسة طبية حديثة أن المتعافين من فيروس كورونا عرضة للإصابة بمشكلات فى القلب،  بعد مرور فترة طويلة على إصابتهم.

وأكدت «العربية» أن العلماء المشاركين في الدراسة أكدوا ان بعض المتعافين من فيروس كورونا أصيبوا بمشكلات قلبية مثل ضيق التنفس و ألم في الصدر و خفقان في القلب.


وأشار التقرير إلى أنه في بعض الحالات قد يصاب المتعافي بإلتهاب في عضلة القلب و سكتة قلبية و يعتقد العلماء أن سبب ذلك هو أن الفيروس قد يؤذي القلب بسبب رد الفعل المناعي لمواجه الفيروس أو أن الفيرس استهدف البروتينات في أنسجة القلب.

و أكدت القناة أن الباحثين أشاروا إلى ان مضاعفات عضلة القلب قد تكون طويلة الأمد لدي المتعافين من فيروس كورونا و لا تزال نتائج الدراسة أولية و تحتاج إلى المزيد من الأبحاث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتعافون من كورونا يعانون في المستقبل.. تفاصيل

بنسبة 78%.. متعافو كورونا يعانون من تلف بـ القلب

الأسباب والأعراض.. كل ما تريد معرفته عن التهاب عضلة القلب الفيروسي

الاطفال أكثر عرضة للمواد الفيروسية| متعافو كورونا معرضون للإصابة بمرض خطير.. وأدوية المناعة تحارب الفيروس

كل ما تريد معرفته عن التهاب عضلة القلب الفيروسي .. احذر من هذه الوجبة

احذر.. كورونا يهاجم بعض أعضاء الجسم دون غيرها لهذا السبب

ترشيحاتنا

أجرى مسحة كورونا.. رينيه فايلر يرحل عن الأهلي ويغادر القاهرة فجر الخميس

شوبير يكشف آخر ظهور لفايلر مع الأهلي قبل الرحيل رسميا

بـ هوت شورت.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بالأحمر النارى

السيسي يوجه باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية

عيار 24 يسجل 931 جنيها.. تراجع جديد في اسعار الذهب اليوم الاثنين

حكاية التيربو في السيارات وأسباب تصنيعه وعيوبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وسعر فولفو volvo xc60 موديل 2021 في مصر.. صور

العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة

هشاشة العظام وآلام المفاصل .. تعرف على أبرز أسباب آلام الظهر والوقاية منها