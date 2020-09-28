التحريات الأولية: ماس كهربائى وراء حريق مخازن شركة السكر بالقليوبية

كشف مصدر أمنى مسئول أن قوات الحماية المدنية فى القليوبية تمكنت من السيطرة على 80% من الحريق الهائل الذى شب في مخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة - بلبيس.









وكشفت المعاينة نشوب حريق بمخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية للسكر على مساحة فدان تقريبا ونتج الحريق عن ماس كهربائى طبقا للتقرير المبدئى وجارى الانتهاء من إطفاء الحريق.





تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم احمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، بتلقي المركز بلاغا من عمليات إدارة النجدة بنشوب حريق بمخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة/ بلبيس.





بالفحص تبين أن الحريق شب بمخزن مؤجر لشركة فلاتر على مساحة 1300 متر تقريبًا مكون من طابقين، وأتت النيران على محتويات المخزن من مستلزمات فلاتر تنقية المياه. إنتقل إلى مكان البلاغ العقيد هيثم شحاته نائب مدير الحمايه المدنيه بإشراف العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية و20 سيارة اطفاء بينهم خزان 36 الف لتر مياه استراتيجى للسيطرة النيران وجاري حاليا عمليات تبريد الحريق لمنع إندلاع النيران مرة أخرى.





وتبين من المعاينة المبدئية أن المخازن على مساحة 1300متر، وتتبع القطاع العام أما البضائع التي اندلع الحريق فتتبع إحدى الشركات الخاصة.





وأوضح طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه انتقل لمكان الحادث فور تلقي مجلس المدينة البلاغ وتم اخطار الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لاخماد النيران.