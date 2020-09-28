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عبد الحكيم عبد الناصر: الإخوان بيركبهم العفاريت لما يشوفوا صور السيسي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:02 م
عبد الناصر
عبد الناصر
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر، أنه يسير وهو مرفوع الرأس لأنه نجل الزعيم جمال عبد الناصر، لافتا الى أن الشعب المصري يرفع صورة والده في كل الاحتفالات. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « أنه يرى بعينه حب المصريين لوالده، متابعًا : الحمد لله شعرت أن والدي لم يكن له 5 أبناء فقط بل ملايين المصريين».

وأثنى عبد الحكيم على مجهودات الرئيس السيسي لمواجهة الجماعة الإرهابية؛ التي تحاول إسقاط الدولة المصرية؛ قائلا: « الجيش المصري دائما يحمي المصريين .. ويثبت في كل المواقف أنه جيش الشعب والدرع الحامي». 

وسخر عبد الحكيم من وصف الإخوان ثورة 30 يونيو على أنها انقلاب؛ ساخرا: « هو في انقلاب يقوم به 100 مليون مصري».

وتابع عبد الحكيم: « الإخوان يشوفوا صورة الرئيس السيسي أو الراحل جمال عبد الناصر يركبهم ميت عفريت لأنه قضى على مخططهم». 
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