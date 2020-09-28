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رياضة

مرتضى منصور يستقبل باتشيكو بعد توقيع عقود قيادة الفريق

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:40 م
مرتضي منصور وباتشيكو
مرتضي منصور وباتشيكو
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منتصر الرفاعي ملك موسي
التقى  المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالزمالك ومساعديه .

وذلك قبل جلسة توقيعه على عقود تدريب الفريق رسميا.. وذلك في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق وأعضاء مجلس الإدارة.

  وتمنى منصور لباتشيكو التوفيق مع الفريق وتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

ووقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

 كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس  كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.


وذلك استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة اساسية في مباراة الجونة تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإجهاد في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية بمسابقة الدوري.

وأدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني استعدادا للقاء المصري المرتقب والذي سيقام باستاد برج العرب.
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