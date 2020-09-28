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رياضة

مرتضى منصور: باتشيكو وافق على تواجد عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك،قد وافق على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني. 

وأشاد مرتضى خلال تصريحات لزملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك، بقرار باتشيكو بالموافقة على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني.

وتابع خلال تصريحاته مؤكدا ان ايمن عبدالعزيز كان موقفه محرج ورفض أن ياخذ مكان شقيقه الاكبر.


وأضاف: "الجنايني دمر اتحاد الكرة بقراراته العنترية التي ليس لها محل من الإعراب نهائيا.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والجونة بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول.. 
شن الزمالك هجوماََ نارياََ منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتمكن من تهديد مرمى اسلام طارق حارس مرمى الجونة أكثر من مرة.

والكرة الأخطر جاءت عندما وصلت للكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وتوغل بين دفاعات الجونة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس.

ولم يستطع الجونة أن يجاري الأمور، وينظم هجمة على مرمى الزمالك، واكتفى بالمشاهدة والدفاع.

وهدأت الأمور داخل المستطيل الأخضر بعد الدقيقة العاشرة، وتمكن الجونة من الاستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى الزمالك.

واستطاع والتر بواليا لاعب الجونة النزول الى منتصف ملعب الزمالك واستلام كرة، مررها بينية رائعة لعموري الذي حاول عليها ولكن تدخل محمود علاء و اقتنصها.

حصل عموري لاعب الجونة على ركلة حرة مباشرة بعد تدخل الونش عليه بقوة، واحتسبها الحكم في الدقيقة ١٢.

ومررها عموري عرضية نموذجية لتصل على رأس والتر بواليا مهاجم الجونة ويسجلها داخل مرمى جنش، ويتقدم للجونة بهدف أول.

ومن بعدها تمكن الجونة من الاستحواذ ونظم هجمة أخرى، ولكن تمكن الزمالك من السيطرة عليها.

واستقر فريق الجونة بالكامل داخل منطقة جزائه بعد تسديد الهدف الأول، واستحوذ الزمالك على الكرة ولكن لم يتمكن من اختراق دفاع المنافس.

ووصل فريق الجونة في هجمة مرتدة مرتين الأولى عن طريق والتر بواليا الذي توغل ومرر كرة لعموري الذي سددها بطريقة غريبة.

والثانية بعد أن وصلت الكرة من منتصف الملعب الى أكرم توفيق انطلق بها ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى ولكن خرجت من فوق المرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه يوسف اوباما بعد تدخله بقوة مع اكرم توفيق لاعب الجونة في الدقيقة 36.

حصل اللاعب امام عاشور على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 من عمر المباراة وتصدى لها احمد سيد زيزو.

وسدد زيزو كرة مخادعة لحارس المرمى اسلام طارق، وأسكنها الشباك في الدقيقة 39 من عمر المباراة. 

وأهدر الجونة فرصتين متتاليتين في دقيقة واحدة عن طريقة عموري ووالتر بواليا بعد تسجيل الزمالك هدف التعادل. 

الشوط الثاني..
أجرى الجونة تبديلين دفعة واحدة تمكن اللاعبون بعدها من السيطرة على المباراة منذ الدقيقة الأولى في شوط المباراة الثاني، بنزول أحمد حمدي ومحمود ليلة.

تحرك يوسف اوباما لاعب الزمالك بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء بعد أن مرر له اشرف بن شرقي تمريرة رائعة ليسكنها اوباما الشباك في الدقيقة ٥٥.

وأجرى الزمالك ثلاثة تغييرات دفعة واحدة بنزول فرجاني ساسي، مصطفى محمد، اسلام جابر، وخروج بن شرقي وكابونجو كاسونجو، امام عاشور.

حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 63، وتصدى لها محمود علاء الذي سجلها بطريقة جيدة على يمين الحارس اسلام طارق في الدقيقة 65، لتصبح النتيج 3-1.

ودفع رضا شحاتة باسلام محارب بدلاََ من عموري، وطارق يحيى أجرى تبديلاََ آخر بنزول محمد حسن.

حصل الزمالك على ركلة  جزاء ثانية بعد تدخل الفار في الدقيقة 94، وتصدى لها محمود علاء الذي سجلها بطريقة جيدة على يمين الحارس اسلام طارق في الدقيقة 94، لتصبح النتيجة 4-3.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 61 نقطة في المركز الثاني، ويتجمد رصيد الجونة عند النقطة31.
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