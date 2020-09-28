روسيا: لن نواجه السيناريو المتشائم لوباء كورونا

من غير المرجح أن ترى روسيا سيناريو متشائمًا فيما يتعلق بوباء كورونا كوفيد 19 حيث يوجد في البلاد ما يكفي من أسرة المستشفيات المساعدة فضلا عن أن الفيروس يضعف مع انتشاره، حسبما قال ألكسندر جوريلوف، نائب رئيس معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة.





وأضاف جلوريوف "يوجد في روسيا العديد من الأسرة المساعدة، خاصة في موسكو، لذلك، لا أعتقد أننا سنواجه مثل هذا السيناريو المتشائم، لأن الفيروس، بعد كل شيء، يضعف مع انتشار العدوى".





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وأكدت روسيا إجمالي أكثر من 1.1 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 ، بما في ذلك 20385 حالة وفاة.





ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ما يقرب من 33 مليونًا في جميع أنحاء العالم ، مع حوالي مليون حالة وفاة على مستوى العالم ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وأدى ارتفاع أعداد الإصابات إلى قيام دول متعددة بتشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا، خاصة في أوروبا، حيث حظر البعض الأحداث الجماعية وفرض ارتداء الأقنعة الإلزامي.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا، حيث سجلت 7.1 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وتجاوز عدد القتلى 204000.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية، حيث سجلت أكثر من 6 ملايين حالة و 94500 حالة وفاة ، في حين أن البرازيل (4.7 مليون حالة) لديها ثاني أكبر عدد من القتلى (أكثر من 141000). في أوروبا، البلدان الأكثر تضررًا هي إسبانيا والمملكة المتحدة.



